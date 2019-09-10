Сумку с 1,2 млн рублей украли у посетительницы рынка в Балакове

СЕГОДНЯ 08:16 2019-09-10T08:22:08+03:00

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Полиция Балаковского района раскрыла кражу у 50-летней женщины.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, на рынке на Минской улице неизвестный забрал ее сумку с деньгами, в которой лежало свыше 1,2 млн рублей.

Предполагаемого вора задержали, им оказался 38-летний рецидивист, проживающий в Красном Яру.

Мужчина во всем признался, у него изъяли похищенное и завели на него уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU