Радаев остался недоволен темпами строительства пляжа в Саратове
Губернатор Саратовской области Валерий Радаев поручил ускорить строительство пляжа на новой набережной.
Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе главы региона, во время посещения объекта он остался недоволен темпами возведения.
- Объемы работ при таком температурном режиме, конечно, никакие. Можно бить шпунты, привозить песок, проводить другие работы по берегоукреплению, — заявил Радаев.
Сейчас, как отметил подрядчик, берег уже расчищен, готовится строительство мола, работы должны быть выполнены до 15 октября. Шпунтовую стенку запланировано построить в этом году, а в следующем — начать благоустройство.
Готовится строительство мола
ИСТОЧНИК KP.RU