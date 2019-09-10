Радаев остался недоволен темпами строительства пляжа в Саратове

СЕГОДНЯ 08:06 2019-09-10T08:20:58+03:00

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Губернатор Саратовской области Валерий Радаев поручил ускорить строительство пляжа на новой набережной.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе главы региона, во время посещения объекта он остался недоволен темпами возведения.

- Объемы работ при таком температурном режиме, конечно, никакие. Можно бить шпунты, привозить песок, проводить другие работы по берегоукреплению, — заявил Радаев.

Сейчас, как отметил подрядчик, берег уже расчищен, готовится строительство мола, работы должны быть выполнены до 15 октября. Шпунтовую стенку запланировано построить в этом году, а в следующем — начать благоустройство.

Готовится строительство мола

ИСТОЧНИК KP.RU