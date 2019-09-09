2019-09-09T17:57:22+03:00
Происшествия

В Саратове областные спасатели откопали застрявшего пса

После спасения животное сразу сбежало [видео]
Екатерина Семенова
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Спасатели в Саратове помогли выбраться застрявшему псу.

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В Саратове областные спасатели откопали собаку, провалившуюся под землю.

Как сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов», инцидент произошел на улице Верхняя, вблизи дома №19/25.

Горожане услышали скулеж животного и вызвали спасателей. Специалисты расширили отверстие в земле и помогли псу выбраться на поверхность. Тот сразу сбежал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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