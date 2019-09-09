В Саратове областные спасатели откопали застрявшего пса
После спасения животное сразу сбежало [видео]
Спасатели в Саратове помогли выбраться застрявшему псу.
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В Саратове областные спасатели откопали собаку, провалившуюся под землю.
Как сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов», инцидент произошел на улице Верхняя, вблизи дома №19/25.
Горожане услышали скулеж животного и вызвали спасателей. Специалисты расширили отверстие в земле и помогли псу выбраться на поверхность. Тот сразу сбежал.
ИСТОЧНИК KP.RU