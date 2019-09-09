Ярмарка в Энгельсе должна возобновить работу в среду
В Энгельсе Саратовской области сегодня, 9 сентября, состоялась очередная встреча главы района Дмитрия Тепина с представителями общественности и предпринимателями города. Обсуждение вновь касалось расположения ярмарки сельхозтоваров.
Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», на встрече присутствовал руководитель ТИЦ «Покровскъ», который заявил, что голосование на сайте продемонстрировало победу площадки на улице Нестерова для размещения ярмарки. Напомним, этот вариант действительно набрал 64% голосов, однако многие жители сочли голосование «накрученным».
Участники обсуждения освистали руководителя ТЦ, также заявив о нелегитимности итогов голосования на сайте администрации.
Слова руководителя ТЦ" Покровскъ" были приняты в штыкиФото: Александр Уриевский
Дмитрий Тепин согласился с ними, отметив, что если бы действительно 64% жителей выбрали улицу Нестерова, то сейчас бы не восприняли в штыки слова руководителя ТЦ. Он предложил оценивать желания граждан по силе аплодисментов, которыми жители которыми встретили предложение другого выступающего – за торговлю на площади.
В итоге Дмитрий Тепин отметил, что ярмарка останется на месте, на площади Ленина, раз так решили граждане. Кроме того, он предложил и впредь встречаться и обсуждать актуальные вопросы. В ответ жители также поблагодарили главы района за то, что власть их услышала и поддержала.
Ярмарка в центре Энгельса сохранится.
Как уточнил корреспонденту «КП-Саратов» глава района, ориентировочно ярмарка начнет работу уже в среду, 11 сентября.
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ИСТОЧНИК KP.RU