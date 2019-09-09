Перекрытие улицы Радищева должно завершиться в субботу

СЕГОДНЯ 17:09 2019-09-09T17:09:20+03:00

Сейчас вскрышные работы идут на пересечении с проспектом Кирова

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Улицу Радищева в Саратове откроют для автомобилистов уже в субботу.

Как сообщили «КП-Саратов» в мэрии, такая договоренность достигнута с руководством филиала «Т Плюс».

Компания ведет вскрышные работы на пересечении с проспектом Кирова. Во время инспекционной поездки глава Саратова Михаил Исаев пообщался с директором филиала Александром Шудеговым и директором-главным инженером территориального управления по теплоснабжению Игорем Струковым.

Кроме того, было проверено, как ведутся работы еще на одном объекте – пересечении улиц Вольская и Сакко и Ванцетти. Было принято решение ускорить ремонт. Для этого рабочие будут трудиться с семи утра до 11 вечера.

ИСТОЧНИК KP.RU