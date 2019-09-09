Перекрытие улицы Радищева должно завершиться в субботу
Улицу Радищева в Саратове откроют для автомобилистов уже в субботу.
Как сообщили «КП-Саратов» в мэрии, такая договоренность достигнута с руководством филиала «Т Плюс».
Компания ведет вскрышные работы на пересечении с проспектом Кирова. Во время инспекционной поездки глава Саратова Михаил Исаев пообщался с директором филиала Александром Шудеговым и директором-главным инженером территориального управления по теплоснабжению Игорем Струковым.
Кроме того, было проверено, как ведутся работы еще на одном объекте – пересечении улиц Вольская и Сакко и Ванцетти. Было принято решение ускорить ремонт. Для этого рабочие будут трудиться с семи утра до 11 вечера.
ИСТОЧНИК KP.RU