2019-09-09T17:09:20+03:00
Общество

Перекрытие улицы Радищева должно завершиться в субботу

Сейчас вскрышные работы идут на пересечении с проспектом Кирова
Екатерина Семенова
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Улицу Радищева в Саратове откроют для автомобилистов уже в субботу.

Как сообщили «КП-Саратов» в мэрии, такая договоренность достигнута с руководством филиала «Т Плюс».

Компания ведет вскрышные работы на пересечении с проспектом Кирова. Во время инспекционной поездки глава Саратова Михаил Исаев пообщался с директором филиала Александром Шудеговым и директором-главным инженером территориального управления по теплоснабжению Игорем Струковым.

Кроме того, было проверено, как ведутся работы еще на одном объекте – пересечении улиц Вольская и Сакко и Ванцетти. Было принято решение ускорить ремонт. Для этого рабочие будут трудиться с семи утра до 11 вечера.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24