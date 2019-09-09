В Саратове выступит Хор Турецкого

СЕГОДНЯ 16:57 2019-09-09T16:57:53+03:00

Концерт пройдет в День города 15 сентября

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В Саратове на День города выступит Хор Турецкого.

Как рассказал на своей странице в соцсети Instagram глава Саратова Михаил Исаев, концерт пройдет 15 сентября.

Время начала – 20:30. Мероприятие состоится на Театральной площади.

Накануне, 14 сентября, для саратовцев состоится другой концерт – будет выступать Дана Соколова.

Напомним, Хор Турецкого приезжал в Саратов с концертом на 80-летие региона. Мероприятие состоялось 17 сентября 2016 года.

ИСТОЧНИК KP.RU