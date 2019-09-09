В Саратове выступит Хор Турецкого
Концерт пройдет в День города 15 сентября
Изменить размер текста:
В Саратове на День города выступит Хор Турецкого.
Как рассказал на своей странице в соцсети Instagram глава Саратова Михаил Исаев, концерт пройдет 15 сентября.
Время начала – 20:30. Мероприятие состоится на Театральной площади.
Накануне, 14 сентября, для саратовцев состоится другой концерт – будет выступать Дана Соколова.
Напомним, Хор Турецкого приезжал в Саратов с концертом на 80-летие региона. Мероприятие состоялось 17 сентября 2016 года.
ИСТОЧНИК KP.RU