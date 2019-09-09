В Саратове стартовал Всероссийский фестиваль любительских театров кукол

СЕГОДНЯ 16:41 2019-09-09T16:46:01+03:00

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В Саратове пять дней будет идти III Всероссийский фестиваль любительских театров кукол.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», сегодня, 9 сентября, состоялось торжественное открытие фестиваля, а закроется он 12 сентября.

На фестиваль съехались 13 коллективов из восьми регионов России, это примерно 150 человек. Саратовскую область представят пять любительских театров.

- Идея провести фестиваль исходит от Саратовского центра народного творчества имени Руслановой. Саратов — театральный город и одна из театральных столиц России, здесь сложилась уникальная система обучения, например, в консерватории есть целый пласт педагогов, которые работают в жанре театра кукол. Поэтому мы ухватились за эту инициативу. Спасибо и правительству области, и руководству центра, что поддержали, — отметила Марина Куц, председатель жюри, заведующая отделом театрального искусства и детского художественного творчества Государственного Российского Дома народного творчества имени В. Д. Поленова, член Совета Союза театральных деятелей Российской Федерации по массовым формам театрального искусства (Москва).

В открытии фестиваля приняла участие министр культуры Саратовской области Татьяна Гаранина.

- Это честь — принимать Всероссийский фестиваль. Но еще и ответственность. Хотелось бы, чтобы наш саратовский коллектив был в числе победителей. Была проведена большая отборочная работа, так как поступило много заявок. Поэтому на фестиваль пришли самые достойные.

Жюри фестиваля возглавляет Марина КуцФото: Екатерина Семенова

По словам Марины Куц, огромное значение имеет то, что фестиваль проходит именно в Год Театра.

ИСТОЧНИК KP.RU