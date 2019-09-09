Предприниматели Энгельса, которым не разрешают ярмарку на центральной площади, пообщались с губернатором

СЕГОДНЯ 16:18 2019-09-09T16:37:42+03:00

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Накануне заседания расширенного состава общественного совета в Энгельсе, где должно быть принято окончательное решение о месте размещения ярмарки, инициативная группа предпринимателей пообщались по этому вопросу с губернатором Валерием Радаевым.

По словам участников встречи, которая произошла в минувшую субботу на Кубке губернатора на Саратовском ипподроме, глава региона Валерий Радаев был удивлен отсутствием ярмарки «Дары осени» в Энгельсе. Ему объяснили причины, почему районные власти затягивают решение об открытии торговли.

В результате разговора Валерий Радаев дал поручение зампреду Стрельникову и спикеру облдумы Александру Романову разобраться в ситуации. По поручению губернатора, представитель областной власти должен присутствовать на общественных слушаниях по этому поводу в Энгельсе.

Напомним, расширенное заседание общественного совета района по вопросу места открытия ярмарки пройдет сегодня, 9 сентября, в зале школы искусств на площади Ленина. Начало запланировано на 18:00.

ИСТОЧНИК KP.RU