В Энгельсе 500 многодетных семей получили сертификаты на бесплатное школьное питание

СЕГОДНЯ 15:49 2019-09-09T15:51:27+03:00

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В Школе нового века в Энгельсе прошло событие, которое может и должно иметь далеко идущие последствия для развития благотворительного движения.

Организация, обеспечивающая питание в школах Энгельсского района, вышла с инициативой, которую, возможно, поддержат другие питающие организации в Саратовской области и по всей России.

В Школу нового века собрались сотни семей, многие пришли с маленькими детьми

Акция прошла в рамках родительского форума «Вместе с семьей: интеграция общественных, государственных и муниципальных ресурсов в интересах семьи и детей».

На форуме обсудили самые важные для школьников и их родителей темы

Одним из участников форума стала предпринимательница Татьяна Подборонова, многодетная мама, возглавляющая питающую организацию в школах Энгельсского района.

Она объявила о выдаче сертификатов, согласно которым 500 детей в Энгельсском районе будут обеспечены ежедневным бесплатным комплексным питанием в течение всего учебного года.

Татьяна Подборонова призналась корреспонденту «КП» - Саратов», что ей очень приятно слышать слова благодарности от других многодетных матерей.

- Одна из них успела подсчитать: у нее трое детей-школьников, ей полагается три сертификата, а это около пяти тысяч рублей в месяц экономии для семейного бюджета, - рассказала Подборонова.

Это не первая благотворительная акция питающей организации. За годы работы она вложила десятки миллионов рублей в инфраструктуру образовательных учреждений в районе: оказывала адресную помощь, поддержку с ремонтом, в оснащении оборудованием пищеблоков в школах. Многие годы проводятся также Дни национальных кухонь в школах Энгельса. Это не только угощения и праздник, но и знакомство детей с культурой разных национальностей.

Татьяна Подборонова и Ирина Алешина - глава комитета многодетных семей Энгельсского района

- Представляете, как будет хорошо, если в масштабах Саратовской области, в масштабах страны каждая организация питания в школах вручит 200, 300, 500 сертификатов в помощь родителям многодетных семей. Очень надеемся, что нас услышат в Саратове и не только.

Но на этом мы не остановимся и уже запланировали себе следующую акцию - материальная помощь нуждающимся родителям в сборах ребенка в школу. Это также адресная помощь - мы в этом вопросе тесно сотрудничаем с комитетом многодетных семей Энгельсского района. Там мы получаем информацию о тех, кто действительно нуждается в помощи, - пояснила Татьяна Подборонова.

ИСТОЧНИК KP.RU