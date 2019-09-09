2019-09-09T15:48:51+03:00
Общество

В Саратовской области алиментщик выплатил долг после визита гостей в погонах

Мужчина собирался за границу, но не мог этого сделать из-за запрета выезда
Ольга Симонова
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В Федоровском районе отец по решению суда должен был выплачивать своему сыну алименты, но делать этого не хотел.

- Таким образом, у него накопился долг в 124 тыс. рублей. Районные приставы возбудили исполнительное производство и запретили неплательщику покидать Россию, — сообщили «КП-Саратов» в УФССП по Саратовской области.

В один из дней сотрудники службы решили наведаться к мужчине в гости. После этого он и решил отдать долг, так как узнал о том, что он «невыездной», а ведь собирался за границу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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