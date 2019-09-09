В Саратове водители 68 раз нарушили ПДД, а пешеходы — 50

СЕГОДНЯ 15:32 2019-09-09T15:32:05+03:00

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В Саратове с 4 по 6 сентября ГИБДД проводила профилактическое мероприятие «Юный пешеход».

- За время операции инспекторы ДПС выявили 68 нарушений, связанных с непредоставлением движения пешеходам, и 50, когда сами пешеходы не соблюдали ПДД, — сообщили «КП-Саратов» в Госавтоинспекции города.

Мероприятие было направлено на предупреждение ДТП с пешеходами.

Также в ГИБДД попросили взрослых научить своих детей правильному поведению на дорогах, первым делом, показывая личный пример.

ИСТОЧНИК KP.RU