В Саратове водители 68 раз нарушили ПДД, а пешеходы — 50
В городе проходило профилактическое мероприятие «Юный пешеход»
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В Саратове с 4 по 6 сентября ГИБДД проводила профилактическое мероприятие «Юный пешеход».
- За время операции инспекторы ДПС выявили 68 нарушений, связанных с непредоставлением движения пешеходам, и 50, когда сами пешеходы не соблюдали ПДД, — сообщили «КП-Саратов» в Госавтоинспекции города.
Мероприятие было направлено на предупреждение ДТП с пешеходами.
Также в ГИБДД попросили взрослых научить своих детей правильному поведению на дорогах, первым делом, показывая личный пример.
ИСТОЧНИК KP.RU