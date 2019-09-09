2019-09-09T15:37:49+03:00
Происшествия

Мужчина осужден на девять месяцев колонии за взятку ФСБшнику

«Выручить» брата не получилось, и сам взяткодатель получил реальный срок
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Октябрьский районный суд Саратова приговорил к девяти месяцам колонии-поселения 42-летнего мужчину, которого признали виновным в попытке дать взятку следователю УФСБ по Саратовской области.

Как выяснилось в ходе следствия, в апреле 2019 года мужчина передал правоохранителю 100 тыс. рублей. За эти деньги он предполагал, что следователь поможет отпустить из мест заключения его брата, заменив меру пресечения на несвязанную с лишением свободы. Брат взяткодателя был осужден ранее по уголовной статье о незаконном пересечении границы.

После передачи денег, 42-летнего мужчину задержали сотрудники отдела собственной безопасности регионального УФСБ.

Свою вину он признал полностью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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