Мужчина осужден на девять месяцев колонии за взятку ФСБшнику
Октябрьский районный суд Саратова приговорил к девяти месяцам колонии-поселения 42-летнего мужчину, которого признали виновным в попытке дать взятку следователю УФСБ по Саратовской области.
Как выяснилось в ходе следствия, в апреле 2019 года мужчина передал правоохранителю 100 тыс. рублей. За эти деньги он предполагал, что следователь поможет отпустить из мест заключения его брата, заменив меру пресечения на несвязанную с лишением свободы. Брат взяткодателя был осужден ранее по уголовной статье о незаконном пересечении границы.
После передачи денег, 42-летнего мужчину задержали сотрудники отдела собственной безопасности регионального УФСБ.
Свою вину он признал полностью.
ИСТОЧНИК KP.RU