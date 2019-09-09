2019-09-09T15:35:00+03:00
Происшествия

В Саратове женщина созналась в краже детских вещей из магазина

О преступлении сообщил сотрудник службы безопасности торговой точки
Дарья Вострикова
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Вечером 30 августа в магазине на улице Блинова кто-то украл детские вещи на сумму свыше 2,5 тыс. рублей.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, о преступлении стражам порядка сообщил сотрудник службы безопасности магазина.

Выяснилось, что к краже причастна 37-летняя жительница поселка Расково, которая призналась в содеянном, похищенное у нее изъяли.

На нее завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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