В Саратове женщина созналась в краже детских вещей из магазина
О преступлении сообщил сотрудник службы безопасности торговой точки
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Вечером 30 августа в магазине на улице Блинова кто-то украл детские вещи на сумму свыше 2,5 тыс. рублей.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, о преступлении стражам порядка сообщил сотрудник службы безопасности магазина.
Выяснилось, что к краже причастна 37-летняя жительница поселка Расково, которая призналась в содеянном, похищенное у нее изъяли.
На нее завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU