УФСИН: Третий срок для 39-летней саратовской заключенной стал третьим шансом выйти замуж

СЕГОДНЯ 15:23 2019-09-09T15:34:12+03:00

Он ждал ее все время пребывания в тюрьме

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Свою судьбу встретила 39-летняя осужденная ИК-5 УФСИН России по Саратовской области.

- Третий срок стал третьим шансом обрести долгожданное семейное счастье, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе УФСИН по региону.

Женщина с детства мечтала о своей семье, однако постоянно попадала в тюрьму. После первого отбытого срока за кражу, ее познакомили с вдовцом, однако разница в возрасте насторожила гражданку, и она отказалась.

После второго визита в тюрьму, мужчина встретил ее у стен исправительной колонии. Все три года он передавал ей деньги и посылки. После таких ухаживаний пара начала жить вместе, однако женщину снова потянуло в старую компанию, и она опять попала «на зону».

Тогда вдовец позвал свою возлюбленную под венец, чему поспособствовала администрация колонии.

Новоиспеченная супруга на радостях поделилась, что накануне свадьбы принимала участие в культурно-массовых мероприятиях, которые проводятся в учреждении в рамках акции «Воскресение души». Она поняла, что ее душа оживилась при любви мужа.

Молодожены надеются скорому пополнению в семье.

ИСТОЧНИК KP.RU