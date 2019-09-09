В Саратовской области на переезде поезд столкнулся с комбайном
Комбайнер госпитализирован
Фото пресс-службы областной ГИБДД
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На переезде возле села Подгорное Аркадакского района, на 70-м км, случилось необычное ДТП.
С электровозом, который тянул товарный состав, столкнулся сельскохозяйственный комбайн.
В результате есть пострадавший — водитель комбайна. Прибывшими медиками он был госпитализирован, мужчина получил ушиб грудной клетки.
Движение на переезде после ДТП восстановлено.
ИСТОЧНИК KP.RU