2019-09-09T15:38:18+03:00
Происшествия

В Саратовской области на переезде поезд столкнулся с комбайном

Комбайнер госпитализирован
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Фото пресс-службы областной ГИБДДФото пресс-службы областной ГИБДД
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На переезде возле села Подгорное Аркадакского района, на 70-м км, случилось необычное ДТП.

С электровозом, который тянул товарный состав, столкнулся сельскохозяйственный комбайн.

В результате есть пострадавший — водитель комбайна. Прибывшими медиками он был госпитализирован, мужчина получил ушиб грудной клетки.

Движение на переезде после ДТП восстановлено.

ИСТОЧНИК KP.RU

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