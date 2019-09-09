В Саратове открыли проезд по улицам Чернышевского и Чапаева

СЕГОДНЯ 14:57 2019-09-09T15:06:59+03:00

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Сегодня, 9 сентября, в Саратове открыто движение по одной из полос улиц Чернышевского и на улице Чапаева.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве строительства и ЖКХ Саратовской области, 5 сентября министр Павел Мигачев проинспектировал работы.

Кроме того, открыт проезд для транспорта по одной полосе на улице Мичурина, энергетики планируют завершить ремонт трубопровода диаметром 400 метров от улицы Радищева до Соборной.

В городе продолжаются работы на улицах: Радищева, Большая Казачья, Октябрьская, Кузнечная, Сакко и Ванцетти, 53-й Стрелковой Дивизии, Горького. Последние работы должны завершиться 30 сентября. До начала отопительного сезона планируется заменить 17,5 км трубопровода.

ИСТОЧНИК KP.RU