2019-09-09T14:52:01+03:00
Происшествия

Женщина пострадала в столкновении Daewoo и Kia под Марксом

Спасателям пришлось вырезать зажатую в авто 40-летнюю пассажирку
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Пассажирку Daewoo Nexia зажало в салоне. Фото облспасаПассажирку Daewoo Nexia зажало в салоне. Фото облспаса
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В Марксовском районе Саратовской области 9 сентября на 349-м км трассы СамараВолгоград столкнулись автомобили Daewoo Nexia и Kia Sportage.

Прибывшие на место ДТП специалисты областной службы спасения с помощью гидравлического инструмента разблокировали зажатую в Daewoo 40-летнюю женщину. Ее госпитализировали врачи «скорой помощи». Водитель также получил травмы, но от поездки в больницу отказался.

Пострадавшую женщину госпитализировали. Фото облспаса

Пострадавшую женщину госпитализировали. Фото облспаса

Водителю Kia госпитализация также не понадобилась.

Обстоятельства столкновения устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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