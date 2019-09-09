Женщина пострадала в столкновении Daewoo и Kia под Марксом
Спасателям пришлось вырезать зажатую в авто 40-летнюю пассажирку
Пассажирку Daewoo Nexia зажало в салоне. Фото облспаса
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В Марксовском районе Саратовской области 9 сентября на 349-м км трассы Самара — Волгоград столкнулись автомобили Daewoo Nexia и Kia Sportage.
Прибывшие на место ДТП специалисты областной службы спасения с помощью гидравлического инструмента разблокировали зажатую в Daewoo 40-летнюю женщину. Ее госпитализировали врачи «скорой помощи». Водитель также получил травмы, но от поездки в больницу отказался.
Пострадавшую женщину госпитализировали. Фото облспаса
Водителю Kia госпитализация также не понадобилась.
Обстоятельства столкновения устанавливаются.
ИСТОЧНИК KP.RU