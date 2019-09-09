Женщина пострадала в столкновении Daewoo и Kia под Марксом

СЕГОДНЯ 14:43 2019-09-09T14:52:01+03:00

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В Марксовском районе Саратовской области 9 сентября на 349-м км трассы Самара — Волгоград столкнулись автомобили Daewoo Nexia и Kia Sportage.

Прибывшие на место ДТП специалисты областной службы спасения с помощью гидравлического инструмента разблокировали зажатую в Daewoo 40-летнюю женщину. Ее госпитализировали врачи «скорой помощи». Водитель также получил травмы, но от поездки в больницу отказался.

Пострадавшую женщину госпитализировали. Фото облспаса

Водителю Kia госпитализация также не понадобилась.

Обстоятельства столкновения устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU