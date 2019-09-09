В Ртищеве парень попытался подкупить дорожного инспектора за 2 тыс. рублей
Его оштрафовали на сумму в пять раз больше
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Суд признал виновным 25-летнего жителя Ртищевского района в покушении на мелкое взяточничество.
Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, 6 августа примерно в 23:25 подсудимый попытался дать дорожному инспектору 2 тыс. рублей, чтобы избежать наказания за пьяную езду без прав.
Деньги у него не взяли, зато теперь мужчине придется отдать 10 тыс. рублей штрафа.
Предмет взятки конфискован.
ИСТОЧНИК KP.RU