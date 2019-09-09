2019-09-09T14:39:19+03:00
Происшествия

В Ртищеве парень попытался подкупить дорожного инспектора за 2 тыс. рублей

Его оштрафовали на сумму в пять раз больше
Дарья Вострикова
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Суд признал виновным 25-летнего жителя Ртищевского района в покушении на мелкое взяточничество.

Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, 6 августа примерно в 23:25 подсудимый попытался дать дорожному инспектору 2 тыс. рублей, чтобы избежать наказания за пьяную езду без прав.

Деньги у него не взяли, зато теперь мужчине придется отдать 10 тыс. рублей штрафа.

Предмет взятки конфискован.

ИСТОЧНИК KP.RU

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