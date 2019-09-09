В районе очистных сооружений в Вольском районе найден труп
Тело найдено в труднодоступном месте. Фото облспаса
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В Вольском районе 9 сентября недалеко от очистных сооружений в воде обнаружен труп мужчины.
Как сообщили «КП-Саратов» в облспасе, специалисты которого вместе с сотрудниками полиции выехали на место обнаружения, тело находилось в труднодоступном месте.
Специалисты службы спасения Вольской ПСС извлекли погибшего из воды и передали правоохранителям.
Личность человека и обстоятельства его гибели уточняются следователями.
ИСТОЧНИК KP.RU