Для школьников Саратова разрабатывают культурный норматив
Согласно приказу министерства культуры Саратовской области, создана рабочая группа по внедрению пилотного проекта межведомственной программы «Культурный норматив школьника».
Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве, оператором по взаимодействию учреждений культуры в рамках проекта выбрана областная библиотека для детей и юношества имени А. С. Пушкина.
В них самих организована работа по формированию контента из рекомендованного перечня произведений культуры и искусства, а также проведению мероприятий для творческих навыков.
Разрабатывается дорожная карта по реализации участия учреждений культуры и образования Саратовской области во всероссийском проекте.
ИСТОЧНИК KP.RU