Для школьников Саратова разрабатывают культурный норматив

СЕГОДНЯ 14:03 2019-09-09T14:35:21+03:00

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Согласно приказу министерства культуры Саратовской области, создана рабочая группа по внедрению пилотного проекта межведомственной программы «Культурный норматив школьника».

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве, оператором по взаимодействию учреждений культуры в рамках проекта выбрана областная библиотека для детей и юношества имени А. С. Пушкина.

В них самих организована работа по формированию контента из рекомендованного перечня произведений культуры и искусства, а также проведению мероприятий для творческих навыков.

Разрабатывается дорожная карта по реализации участия учреждений культуры и образования Саратовской области во всероссийском проекте.

ИСТОЧНИК KP.RU