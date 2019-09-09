2019-09-09T14:29:51+03:00
Общество

Опрос: В Саратове живут не самые красивые женщины

За наш город проголосовали лишь 2% респондентов
Екатерина Семенова
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Саратов не вошел в топ-20 городов с самыми красивыми жительницами.

Согласно рейтингу, составленному порталом «ТурСтат», наш город занял 21-ю строчку.

Интернет-опрос был приурочен к Международному дню красоты, который отмечается 9 сентября. Самыми красивыми были названы москвички (23% голосов). Второе место досталось жительницам Санкт-Петербурга (10%), третье — Новосибирска (6%).

За Саратов проголосовали 2% респондентов.

При этом ранее Саратов лидировал в рейтинге самых пышногрудых женщин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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