Опрос: В Саратове живут не самые красивые женщины
За наш город проголосовали лишь 2% респондентов
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Саратов не вошел в топ-20 городов с самыми красивыми жительницами.
Согласно рейтингу, составленному порталом «ТурСтат», наш город занял 21-ю строчку.
Интернет-опрос был приурочен к Международному дню красоты, который отмечается 9 сентября. Самыми красивыми были названы москвички (23% голосов). Второе место досталось жительницам Санкт-Петербурга (10%), третье — Новосибирска (6%).
За Саратов проголосовали 2% респондентов.
При этом ранее Саратов лидировал в рейтинге самых пышногрудых женщин.
ИСТОЧНИК KP.RU