2019-09-09T13:36:00+03:00
Происшествия

В Аркадаке женщина закопала на огороде украденные у матери сбережения

Суд приговорил воровку к условному сроку
Екатерина Семенова
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В Аркадаке Саратовской области женщина обокрала свою мать.

Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре региона, суд приговорил злоумышленницу к условному трехлетнему сроку.

Было установлено, что в мае 2019 года 43-летняя жительница Аркадака пришла к матери для помощи по хозяйству. Однако вместо этого украла 1,2 млн рублей — сбережения за несколько лет.

Деньги женщина увезла к себе в корзине велосипеда, а потом спрятала в стеклянную банку и закопала на огороде.

Впоследствии она потратила 200 тыс. рублей, купив велосипед, комод, лодку, рыболовные снасти, сигареты, алкоголь, а также расплатилась с долгами и ездила на такси.

Когда мать обратилась в полицию, оставшиеся деньги обвиняемая вернула — 900 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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