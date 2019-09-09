У жителя Ершова изъяли алкоголь на пять млн рублей

СЕГОДНЯ 13:06 2019-09-09T13:06:30+03:00

Мужчина отправили в колонию на два года

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В Ершове Саратовской области вынесен приговор 35-летнему торговцу алкоголем.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, гражданин сбывал немаркированный алкоголь в особо крупном размере.

С июля по декабрь 2018 года мужчина покупал спиртное, хранил у себя дома, а потом перепродавал. Во время спецоперации сотрудники УФСБ изъяли товар на сумму более пяти млн рублей.

Суд отправил жителя Ершова в колонию общего режима на два года. Также он заплатит штраф в сумме 500 тыс. рублей.

Приговор не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU