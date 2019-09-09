У жителя Ершова изъяли алкоголь на пять млн рублей
Мужчина отправили в колонию на два года
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В Ершове Саратовской области вынесен приговор 35-летнему торговцу алкоголем.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, гражданин сбывал немаркированный алкоголь в особо крупном размере.
С июля по декабрь 2018 года мужчина покупал спиртное, хранил у себя дома, а потом перепродавал. Во время спецоперации сотрудники УФСБ изъяли товар на сумму более пяти млн рублей.
Суд отправил жителя Ершова в колонию общего режима на два года. Также он заплатит штраф в сумме 500 тыс. рублей.
Приговор не вступил в законную силу.
ИСТОЧНИК KP.RU