СЕГОДНЯ 12:58 2019-09-09T12:58:50+03:00

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В Ртищево 12 сентября откроется виртуальный концертный зал, который возводили в рамках нацпроекта «Культура».

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве культуры Саратовской области, сразу пять таких же учреждений откроются в области с 12 по 20 сентября: 13 числа в Красноармейске, 14 сентября – в Аркадаке, 15 сентября - в Пугачеве. В Балашове - 20 сентября.

Также 1 октября, в День музыки, откроется виртуальный зал в Хвалынске.

Благодаря этому проекту зритель сможет погрузится в атмосферу шедевров музыкальной культуры как онлайн, так и в записи.

В продолжение проекта «Цифровая культура» создание виртуальных залов запланировано в Аткарске, Балаково, Калининске, Красном Куте, Новоузенске, Ершове, Марксе, Петровске, Энгельсе и Шиханах.

ИСТОЧНИК KP.RU