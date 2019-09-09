В Ртищево 12 сентября откроется виртуальный концертный зал
В Ртищево 12 сентября откроется виртуальный концертный зал, который возводили в рамках нацпроекта «Культура».
Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве культуры Саратовской области, сразу пять таких же учреждений откроются в области с 12 по 20 сентября: 13 числа в Красноармейске, 14 сентября – в Аркадаке, 15 сентября - в Пугачеве. В Балашове - 20 сентября.
Также 1 октября, в День музыки, откроется виртуальный зал в Хвалынске.
Благодаря этому проекту зритель сможет погрузится в атмосферу шедевров музыкальной культуры как онлайн, так и в записи.
В продолжение проекта «Цифровая культура» создание виртуальных залов запланировано в Аткарске, Балаково, Калининске, Красном Куте, Новоузенске, Ершове, Марксе, Петровске, Энгельсе и Шиханах.
ИСТОЧНИК KP.RU