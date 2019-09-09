Саратовские спортсмены участвуют в чемпионате по плаванию международного паралимпийского комитета
Соревнования проходят в Лондоне
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С 9 по 15 сентября в Лондоне проходит чемпионат мира по плаванию под эгидой Международного паралимпийского комитета.
Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве социального развития Саратовской области, в состав сборной России вошли воспитанники детско-юношеской спортивно-адаптивной школы «РиФ» Денис Тарасов и Максим Никифоров.
В рамках состязаний будут разыграны 148 мужских и 130 женских квот. Чемпионы и серебряные призеры будут выступать на XVI Паралимпийских летних играх 2020 года в Токио.
За звание лучших будут сражаться свыше 600 пловцов из 60 стран мира.
ИСТОЧНИК KP.RU