На открытие ЧМ по пожарно-спасательному спорту в Саратове будет холодно
Зрителям рекомендуют взять с собой теплые вещи
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В Саратове 11 сентября на стадионе «Локомотив» состоится открытие чемпионата мира по пожарно-спасательному спорту.
Как рассказали «КП-Саратов» в региональном Гидрометцентре, вечером этого же дня столбик термометра опустится до 10-15 градусов.
Поэтому гостям соревнований предлагают захватить с собой теплые вещи, чтобы с комфортом смотреть масштабное шоу с участием воздушных гимнастов и балета, лазерами и водяными фонтанами.
Программа продлится свыше двух часов.
ИСТОЧНИК KP.RU