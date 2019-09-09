На открытие ЧМ по пожарно-спасательному спорту в Саратове будет холодно

СЕГОДНЯ 12:51 2019-09-09T13:19:14+03:00

Зрителям рекомендуют взять с собой теплые вещи

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В Саратове 11 сентября на стадионе «Локомотив» состоится открытие чемпионата мира по пожарно-спасательному спорту.

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном Гидрометцентре, вечером этого же дня столбик термометра опустится до 10-15 градусов.

Поэтому гостям соревнований предлагают захватить с собой теплые вещи, чтобы с комфортом смотреть масштабное шоу с участием воздушных гимнастов и балета, лазерами и водяными фонтанами.

Программа продлится свыше двух часов.

ИСТОЧНИК KP.RU