В Саратовской области отменят 15 автобусных маршрутов

СЕГОДНЯ 12:40 2019-09-09T13:18:28+03:00

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По итогам конкурса перевозчиков в Саратовской области бесхозными остались 15 маршрутов.

Речь идет об автобусах №161 Ивантеевка — Пугачев, №197 Новые Бурасы — Чечуйка, №388 Вольск-18 — железнодорожная платформа, №307 Александров Гай — Новоузенск, №502 П-Э Хвалынск — Саратов, №554 Двоенка — Саратов, №504 Розовое — Саратов, №607-1 Саратов — Базарный Карабулак, №633-1 Саратов — Питерка, №615 П-Э Ивантеевка — Саратов, №666 Э Ртищево — Саратов, №669 село Раздольное — Саратов, №638 Ключи-Саратов, №708 Энгельс — Новосельское, №802 село Березово — Пугачев — Балаково.

Эти автобусы решено отменить. По мнению властей, транспорт является дублером уже существующего.

Отметим, что перевозчики нашлись только на девять из 47 маршрутов.

ИСТОЧНИК KP.RU