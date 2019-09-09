В Саратове общественники и депутаты готовы начать борьбу с рюмочными

СЕГОДНЯ 12:36 2019-09-09T13:16:25+03:00

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В Саратове состоялось обсуждение ситуации с рюмочными и пивнушками.

Проблема в том, что рядом с питейными заведениями скапливаются граждане, которые зачастую ведут себя неадекватно, мешая тем самым окружающим.

- Бары, трактиры и забегаловки, позиционирующие себя как заведения общественного питания, на деле расположены на первых этажах жилых домов, могут иметь вход со двора и ограничены по площади настолько, что в торговом зале умещается максимум один высокий стол, чтобы были соблюдены требования надзорных органов. Это позволяет недобросовестным предпринимателям круглосуточно вести продажу алкоголя, — было отмечено во время обсуждения.

По словам депутата Госдумы Ольги Баталиной, на осенней сессии парламент планирует рассмотреть инициативу, по которой региональные власти смогут самостоятельно ограничивать торговлю алкоголем в жилых домах.

В рамках дискуссии было заявлено, что общественники не раз проводили рейды по подобным заведениям.

- Контингент собирается такой, что иной раз даже войти в такое заведение сложно, пробравшись через выясняющие отношения компании людей. В ходе одного из рейдов пришлось вызывать наряд с автоматами, чтобы просто проверить работу такого бара, — рассказал депутат гордумы Саратова Евгений Чернов.

Участники обсуждения предложили ряд мер для борьбы с рюмочными. Например, ужесточение требований к площади заведения, запрет на вход в них со двора, ограничение времени работы. В то же время следует соблюдать интересы добросовестных предпринимателей. Все инициативы будут переданы в Госдуму.

ИСТОЧНИК KP.RU