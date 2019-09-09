В Саратове встали трамваи четырех маршрутов
Движение прервалось в центре города
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Сегодня, 9 сентября, в 12:20 в Саратове встали трамваи четырех маршрутов.
В профильном паблике «Трамваи и троллейбусы Саратова» соцсети «ВКонтакте» уточнили, что транспорт прекратил свой путь на Советской улице.
«Тройки» едут от 6-й Дачной с увеличенным интервалом, от Мирного переулка движения нет, «девятки» и «десятки» следуют только до Детского парка, маршрут №11 — лишь до улицы Осипова.
ИСТОЧНИК KP.RU