СЕГОДНЯ 12:06 2019-09-09T12:47:15+03:00

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Сегодня, 9 сентября, в 12:20 в Саратове встали трамваи четырех маршрутов.

В профильном паблике «Трамваи и троллейбусы Саратова» соцсети «ВКонтакте» уточнили, что транспорт прекратил свой путь на Советской улице.

«Тройки» едут от 6-й Дачной с увеличенным интервалом, от Мирного переулка движения нет, «девятки» и «десятки» следуют только до Детского парка, маршрут №11 — лишь до улицы Осипова.

ИСТОЧНИК KP.RU