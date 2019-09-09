Победитель ЧМ по пожарно-спасательному спорту в Саратове получит BMW X1

СЕГОДНЯ 12:05 2019-09-09T12:42:55+03:00

За звание лучших поборются команды из 20 стран мира

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В Саратове 11 сентября официально откроется чемпионат мира по пожарно-спасательному спорту.

За звание лучших будут бороться свыше 600 спортсменов из 20 стран мира.

На пресс-конференции 9 сентября директор исполкома «Международной спортивной федерации пожарных и спасателей» Андрей Калинин рассказал, что областной центр впервые посетят спортсмены из Индии, Италии, Саудовской Аравии.

Победитель состязания заберет домой BMW X1, которую предоставляет генеральный спонсор банк «ВТБ».

Кроме того, на церемонии закрытия чемпионата флаг Международной спортивной организации передадут следующей стране, где будет проводиться состязание, — Казахстану. Хорватия получит флаг детского чемпионата.

Также в Саратов 13 сентября приедет заместитель министра МВД Казахстана.

Главный судья Хартмут Бастиш признался, что участвовал во всех чемпионатах мира по пожарно-спасательному спорту. По его мнению, на соревнованиях будет работать хорошая команда судей из разных стран.

ИСТОЧНИК KP.RU