2019-09-09T11:55:22+03:00
Происшествия

В Энгельсе юный закладчик попался полицейским во время публичной пьянки

При нем нашли 15 пакетиков с синтетическим наркотиком
Ольга Симонова
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В Энгельсе следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 16-летнего юноши. Его обвиняют в покушении на сбыт наркотиков через интернет в крупном размере.

- Следствие считает, что в апреле 2019 года парень купил в городе синтетическое вещество, а днем 28 числа его задержали за распитие спиртного в общественном месте. При личном досмотре полицейские нашли у юноши 15 пакетиков с наркотиком, а просмотрев его телефон, стало понятно, что он был закладчиком. Свертки он просто не успел разложить и хранил при себе, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР по Саратовской области.

В отношении парня возбудили уголовное дело, в полицию по месту жительства и его учебное заведение направили представление для профилактики похожих случаев.

Юноша так и не признал свою вину, однако следователи собрали достаточно доказательств, чтобы направить дело в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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