Саратовская спортсменка взяла две медали международного турнира по дзюдо
Она выступала в составе сборной России
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Во Владивостоке прошел международный командный юношеский турнир по дзюдо имени Дзигоро Кано.
Как рассказали «КП-Саратов» в администрации Саратова, в составе сборной россии выступала саратовская спортсменка Лилия Нугаева.
Она взяла золото в абсолютном командном зачете и бронзу в команде девушек.
Медали победителям и призерам вручили президент Российской Федерации Владимир Путин, премьер-министр Японии Синдзо Абэ, президент Монголии Халтмаагийн Баттулга и руководитель Международной федерации дзюдо России Мариус Визер.
ИСТОЧНИК KP.RU