Саратовская спортсменка взяла две медали международного турнира по дзюдо

СЕГОДНЯ 11:42 2019-09-09T12:04:51+03:00

Она выступала в составе сборной России

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Во Владивостоке прошел международный командный юношеский турнир по дзюдо имени Дзигоро Кано.

Как рассказали «КП-Саратов» в администрации Саратова, в составе сборной россии выступала саратовская спортсменка Лилия Нугаева.

Она взяла золото в абсолютном командном зачете и бронзу в команде девушек.

Медали победителям и призерам вручили президент Российской Федерации Владимир Путин, премьер-министр Японии Синдзо Абэ, президент Монголии Халтмаагийн Баттулга и руководитель Международной федерации дзюдо России Мариус Визер.

ИСТОЧНИК KP.RU