Саратовская область опустилась в национальном рейтинге рынка труда

СЕГОДНЯ 11:39 2019-09-09T12:03:26+03:00

Регион за год потерял три позиции в рейтинге по индексу рынка труда

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Саратовская область по итогам 2018 года заняла 37-е место в общероссийском рейтинге по индексу рынка труда. По сравнению с 2017 годом, когда регион занимал 34-е место, произошел откат на три позиции.

Об этом свидетельствуют результаты исследования РИА Новости.

При этом специалисты отметили общерегиональную положительную тенденцию на российском рынке труда — снижение уровня безработицы, рост зарплат, сокращение среднего времени поиска новой работы и т. д. В Саратовской области, к примеру, сам индекс с 55,6 в 2017 году вырос до 58,2. Однако другие регионы прибавили значительно больше.

Пять регионов-лидеров: Москва, Санкт-Петербург, Московская область, Югра, Татарстан.

Аутсайдеры: Тыва, Карачаево-Черкесская республика, Ингушетия, Калмыкия. Алтай.

При расчете эксперты анализировали девять показателей, включая уровень оплаты и условия труда, занятость, а также емкость рынка.

ИСТОЧНИК KP.RU