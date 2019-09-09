2019-09-09T11:34:36+03:00
Общество

Саратовские спортсмены взяли медали чемпионата и первенства России по триатлону

Они получили награду в дисциплине «дуатлон»
Дарья Вострикова
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В Красноярске с 1 по 8 сентября прошли чемпионат и первенство России по триатлону в дисциплине «дуатлон».

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве молодежной политики и спорта Саратовской области, в состязаниях приняли участие 250 атлетов из Хакасии, Чувашии, Ярославской, Томской, Новосибирской, Тюменской, Ростовской, Ленинградской областей, Краснодарского, Красноярского и Забайкальского краев, Москвы, Санкт-Петербурга и ДНР.

Среди юниоров 20-23 года первое место по бегу занял Илья Кривец, в подгруппе 16-19 лет Павел Сорокин стал вторым, бронза досталась Федору Зайцеву.

В подгруппе юношей 15-17 лет третьим по бегу стал Дамир Хабибуллин.

Федор Зайцев, Дамир Хабибуллин и Никита Афонин взяли серебро в составе эстафетной команды, проиграв соперникам из Санкт-Петербурга.

ИСТОЧНИК KP.RU

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