Саратовские спортсмены взяли медали чемпионата и первенства России по триатлону
В Красноярске с 1 по 8 сентября прошли чемпионат и первенство России по триатлону в дисциплине «дуатлон».
Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве молодежной политики и спорта Саратовской области, в состязаниях приняли участие 250 атлетов из Хакасии, Чувашии, Ярославской, Томской, Новосибирской, Тюменской, Ростовской, Ленинградской областей, Краснодарского, Красноярского и Забайкальского краев, Москвы, Санкт-Петербурга и ДНР.
Среди юниоров 20-23 года первое место по бегу занял Илья Кривец, в подгруппе 16-19 лет Павел Сорокин стал вторым, бронза досталась Федору Зайцеву.
В подгруппе юношей 15-17 лет третьим по бегу стал Дамир Хабибуллин.
Федор Зайцев, Дамир Хабибуллин и Никита Афонин взяли серебро в составе эстафетной команды, проиграв соперникам из Санкт-Петербурга.
ИСТОЧНИК KP.RU