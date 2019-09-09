Владелица балкона-убийцы в Саратове не желает оплачивать полумиллионный иск

9 Сент. 11:30 2019-09-09T11:30:35+03:00

Она обжаловала решение, но облсуд оставил приговор без изменения

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Саратовский областной суд не удовлетворил апелляцию 60-летней жительницы Саратова, которую признали виновной в причинении смерти по неосторожности.

- На балконе пятиэтажки №44Б по улице Емлютина Саратова был установлен козырек, но владелица квартиры не стала счищать наледь с него, из-за чего 26 февраля 2019 года на 61-летнюю женщину, шедшую под ним, упала ледяная глыба и убила ее, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона.

Во время следствия и суда женщина признала свою вину. Ее приговорили к году исправительных работ с удержанием 5% ее дохода. Также осужденная должна была выплатить потерпевшей стороне полмиллиона рублей.

Гражданка не согласилась с решением и обжаловала его, однако облсуд оставил приговор без изменения.

ИСТОЧНИК KP.RU