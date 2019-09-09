Саратовский «Сокол» сыграл вничью с командой «Строгино»

СЕГОДНЯ 11:26 2019-09-09T11:39:02+03:00

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В Саратове на стадионе «Локомотив» 6 сентября прошла игра «Сокол» с командой «Строгино» в рамках восьмого тура ОЛИМП-Первенства России по футболу среди команд клубов ПФЛ сезона 2019-2020 2019/2020.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве спорта Саратовской области, игра была напряженной, в первом тайме команды вышли на ничью и сохраняли равенство до конца матча.

Теперь «Сокол» 14 сентября сыграет с клубом «Химик-Арсенал» из Тулы.

Пока что саратовских футболистов отделяют три очка от лидера турнирной таблицы — команды «Динамо».

ИСТОЧНИК KP.RU