Парень заплатит 1,5 млн рублей за жестоко убитую женщину в поселке Степное
В Советском районе Саратовской области вынесен приговор 20-летнему жителю поселка Степное.
Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре региона, парня признали виновным в убийстве.
Суд установил, что 3 мая молодой человек пришел к матери своей сожительницы, но последней там не было. Когда 40-летняя женщина высказала гостю свое недовольство, он ее убил. Экспертиза установила, что он не менее девяти раз ударил потерпевшую гаечным ключом по голове, а потом 37 раз пырнул ножом.
Женщина скончалась на месте.
По решению суда, парень проведет в колонии строгого режима 9,5 года. Также он заплатит потерпевшей стороне 1,5 млн рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU