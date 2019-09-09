Парень заплатит 1,5 млн рублей за жестоко убитую женщину в поселке Степное

СЕГОДНЯ 11:16 2019-09-09T11:32:29+03:00

Суд отправил его в колонию на 9,5 года

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В Советском районе Саратовской области вынесен приговор 20-летнему жителю поселка Степное.

Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре региона, парня признали виновным в убийстве.

Суд установил, что 3 мая молодой человек пришел к матери своей сожительницы, но последней там не было. Когда 40-летняя женщина высказала гостю свое недовольство, он ее убил. Экспертиза установила, что он не менее девяти раз ударил потерпевшую гаечным ключом по голове, а потом 37 раз пырнул ножом.

Женщина скончалась на месте.

По решению суда, парень проведет в колонии строгого режима 9,5 года. Также он заплатит потерпевшей стороне 1,5 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU