У Вольска найден труп 78-летней утопленницы

СЕГОДНЯ 11:04 2019-09-09T11:04:20+03:00

Изменить размер текста: A A

В Вольске Саратовской области следователи начали проверку по факту гибели женщины в Волге.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, тело погибшей было найдено в районе городской набережной 8 сентября. Очевидцы вызвали спасателей и следователей.

Труп был извлечен из воды. Как оказалось, утонула 78-летняя местная жительница.

На теле следов насильственной смерти не найдено. Начата проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU