У Вольска найден труп 78-летней утопленницы
СУ СКР начало проверку
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В Вольске Саратовской области следователи начали проверку по факту гибели женщины в Волге.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, тело погибшей было найдено в районе городской набережной 8 сентября. Очевидцы вызвали спасателей и следователей.
Труп был извлечен из воды. Как оказалось, утонула 78-летняя местная жительница.
На теле следов насильственной смерти не найдено. Начата проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.
ИСТОЧНИК KP.RU