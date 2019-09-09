2019-09-09T11:16:11+03:00
Общество

В торговых центрах Саратова и Энгельса можно привиться от гриппа

Также бригады работают в Балакове
Дарья Вострикова
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В Саратове, Балакове и Энгельсе работают мобильные бригады по вакцинации против гриппа.

Как рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе министерства здравоохранения Саратовской области, защитить свое здоровье в этих комплексах можно в сентябре и октябре.

Так, 12 и 18 сентября для прививок открыт пункт в ТЦ «Тау Галерея», с 16 по 20 сентября — с 10:00 до 15:00, 21 августа — с 10:00 до 13:00 до завершения кампаний горожан ждет комплекс на проспекте Кирова.

Точки в Энгельсе: рынок «Изобильный» с 10 сентября до 15 октября с 9:00 до 13:00, «Покровский крытый рынок» с 9 сентября до 4 октября с 10:00 до 14:00.

В Балакове: ТЦ «Старград» 12 и 26 сентября, 10 и 31 октября, с 8:00 до 13:00, ТЦ «Альянс» 17 сентября и 22 октября с 8:00 до 13:00, на остановке «1 микрорайон» 1 октября с 8:00 до 13:00, магазин «Гулливер» — 15 октября с 08:00 до 13:00, «Оранж» — с 11:00 до 15:00, рынок «Рокот» — по четвергам с 11:00 до 15:00, ТЦ «Гринхаус» — по средам с 11:30 до 14:30, магазин «Ярослав» — по пятницам с 11:30 до 14:30.

Также вакцинация продолжается в медицинских учреждениях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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