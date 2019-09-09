В Саратове улицу Чернышевского успело затопить раньше открытия

СЕГОДНЯ 10:40 2019-09-09T10:42:13+03:00

Сегодня одну из основных городских магистралей должны открыть для движения транспорта после работ « Т Плюс»

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В Саратове сегодня, 9 сентября, энергетики должны были завершить работы и открыть для проезда улицу Чернышевского.

Как сообщили «КП-Саратов» в ПАО « Т Плюс», трассу затопило холодной водой из-за повреждения коммуникации.

Здесь еще в выходные дорожники должны были закончить укладывать асфальт — канал теплотрассы уже засыпан, на улице уложена щебенка, однако из-за подтопления работы затянулись.

Новое покрытие продолжили укладывать сразу после устранения последствий затопления. О случившемся также сообщили очевидцы в группе « Типичный Саратов» соцсети «ВКонтакте».

Жители встретили новость негодованием и недоумением по поводу новых сроков окончания работ.

ИСТОЧНИК KP.RU