В Саратове улицу Чернышевского успело затопить раньше открытия
В Саратове сегодня, 9 сентября, энергетики должны были завершить работы и открыть для проезда улицу Чернышевского.
Как сообщили «КП-Саратов» в ПАО « Т Плюс», трассу затопило холодной водой из-за повреждения коммуникации.
Здесь еще в выходные дорожники должны были закончить укладывать асфальт — канал теплотрассы уже засыпан, на улице уложена щебенка, однако из-за подтопления работы затянулись.
Новое покрытие продолжили укладывать сразу после устранения последствий затопления. О случившемся также сообщили очевидцы в группе « Типичный Саратов» соцсети «ВКонтакте».
Жители встретили новость негодованием и недоумением по поводу новых сроков окончания работ.
ИСТОЧНИК KP.RU