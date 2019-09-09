Следователи проверяют гибель двух рабочих на ЛЭП в Петровском районе

СЕГОДНЯ 10:37 2019-09-09T10:41:27+03:00

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В Саратовской области СУ СКР начало проверку по факту гибели рабочих в Петровском районе.

Как ранее сообщала «КП-Саратов», трагедия произошла 8 сентября в районе села Новозахаркино, на участке до деревни Тарумовка.

Во время ремонта линии электропередач двух работников ООО «Саратов ЭлектроСетьРемонт» ударило током. 41 и 44-летний мужчины скончались на месте. Прибывшие сотрудники «скорой помощи» констатировали смерть.

При этом отмечается, что ЧП случилось, когда электрики вели работы вне указанного участка.

Следователи изъяли документацию. Процессуальное решение будет принято после проведения проверки.

ИСТОЧНИК KP.RU