2019-09-09T10:34:18+03:00
Общество

Саратов посетил генконсул из Таджикистана

На встрече обсудили торгово-экономические отношения
Дарья Вострикова
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Вице-губернатор, председатель правительства Саратовской области Александр Стрелюхин провел в Уфе встречу с Генеральным консулом Республики Таджикистан господином Саидом Давлатовичем Эмомом.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве экономического развития Саратовской области, в рамках встречи обсудили варианты торгово-экономического и научно-образовательного сотрудничества нашего региона и Республики Таджикистан, в том числе с использованием мер поддержки в рамках реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт».

В двусторонних переговорах приняли участие заместитель министра экономического развития области Елизавета Нечаевская, советник министра Юрий Аршинов, министр внутренней политики области Наталия Трошина и заместитель министра образования области Людмила Григорьева.

Александр Стрелюхин выразил свои поздравления с годовщиной независимости республики и подчеркнул, что регион связан с традициями таджикского народа.

Иностранный дипломат выразил заинтересованность в увеличении квот на трудоустройство граждан Таджикистана, закупок троллейбусов энгельсского завода, возможное участие балаковского предприятия по производству составляющих гидротурбин для ГЭС в проектах по строительству гидроэлектростанций в Таджикистане.

Отдельно обсудили сотрудничество в сфере образования, поговорив о дополнительном использовании возможности представительства «Россотрудничества» в Таджикистане при распределении квот для обучения для таджикских студентов в российских вузах, путем включения в их число саратовских вузов.

Представитель республики выразил заинтересованность в создании прямого авиарейса из саратовского аэропорта «Гагарин» в Душанбе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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