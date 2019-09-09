В центре Саратова рецидивист угнал у продавца велосипед
Преступление произошло у сада «Липки»
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В полицию Волжского района 7 сентября 47-летняя продавщица ИП подала заявление о грабеже.
Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, неизвестный угнал велосипед Stern от парка «Липки» на Волжской, 28.
Предполагаемого вора задержали, им оказался 35-летний рецидивист, у которого изъяли похищенное. На мужчину завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU