2019-09-09T10:21:27+03:00
Политика

Облизбирком подал в Следственный комитет заявление на кандидата Афанасьеву и ее доверенных лиц

По мнению избиркома, была заблокирована работа территориальной избирательной комиссии Заводского района
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В облизбиркоме недовольны действиями Веры Афанасьевой и ее доверенных лицВ облизбиркоме недовольны действиями Веры Афанасьевой и ее доверенных лицФото: Александр Уриевский
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Избирком обратился в СК в связи с неправомерными действиями Афанасьевой и ее доверенных лиц.

В избирательной комиссии Саратовской области подготовили комментарий по ситуации в территориальной избирательной комиссии Заводского района Саратова:

- Сегодня, в ночь с 8 на 9 сентября 2019 года, в здании администрации Заводского района Саратова была полностью заблокирована работа ТИК Заводского района с полномочиями окружной избирательной комиссии.

В ходе подведения итогов выборов, в избирательную комиссию поступила жалоба члена ОИК с правом совещательного голоса от кандидата Афанасьевой В. В. Федора Демьянчука, который требовал от комиссии предоставить ему возможность ознакомиться с заявлениями граждан о голосовании по месту нахождения, а также дополнительным списками избирателей и списками проголосовавших по месту нахождения.

Избирательной комиссией, в соответствии с указанными требованиями, Демьянчуку была предоставлена такая возможность, вместе с тем списки избирателей опечатаны вместе с бюллетенями и не могут быть вскрыты для ознакомления без оснований.

Избирательная комиссия в установленном порядке установила итоги голосования и подписала протокол об итогах голосования по одномандатному избирательному округу №2. При этом, в соответствии с требованиями закона, комиссия после подведения итогов незамедлительно должна передать подписанный протокол, вместе с протоколами участковых избирательных комиссий и жалобами, приложенными к протоколам, в избирательную комиссию Саратовской области для установления общих итогов выборов. Напомним, что в день голосования в окружную избирательную комиссию поступило 4 жалобы, в участковые избирательные комиссии округа – 30 жалоб. Все они были своевременно рассмотрены. Жалоб, касающихся нарушения избирательных прав граждан, а также нарушений, препятствующих волеизъявлению избирателей, не зафиксировано.

Однако кандидат Афанасьева и сопровождающие ее лица заблокировали все действия членов избирательной комиссии, не давая возможности забрать необходимые документы из помещения архива избирательной комиссии, при этом безосновательно оскорбляя членов ТИК и применяя к ним физическую силу. Все неправомерные действия кандидата Афанасьевой и ее доверенных лиц прекрасно видны на видео, опубликованном информационным агентством «Свободные новости».

В связи с неправомерными действиями кандидата Афанасьевой и ее доверенных лиц избирательная комиссия Саратовской области обратилась в Следственное Управление Следственного комитета Российской Федерации по Саратовской области с требованием привлечь к ответственности виновных лиц за воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий, — говорится в сообщении облизбиркома.

ИСТОЧНИК KP.RU

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