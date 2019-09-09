Явка на выборах в СИЗО Саратова составила 100%
В следственном изоляторе №1 Саратова 8 сентября проголосовали 177 человек.
Как сообщает областной избирком, явка на участке составила 100%. При этом в целом по Кировскому одномандатному округу явка зафиксирована на уровне 6,73%, по данным на 19:30.
Фото УФСИН по Саратовской области
Три человека, пребывающих в СИЗО, воспользовались своим избирательным правом впервые. Они получили от УФСИН памятные подарки.
Для выборов в СИЗО были оборудованы специальные помещения, размещена информация о кандидатах.
Фото УФСИН по Саратовской области
Также отдать свои голоса смогли трое подозреваемых и обвиняемых, которые не содержатся под арестом, а также 59 человек, приговоренных к ограничению свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU