Явка на выборах в СИЗО Саратова составила 100%

СЕГОДНЯ 09:50 2019-09-09T10:15:33+03:00

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В следственном изоляторе №1 Саратова 8 сентября проголосовали 177 человек.

Как сообщает областной избирком, явка на участке составила 100%. При этом в целом по Кировскому одномандатному округу явка зафиксирована на уровне 6,73%, по данным на 19:30.

Фото УФСИН по Саратовской области

Три человека, пребывающих в СИЗО, воспользовались своим избирательным правом впервые. Они получили от УФСИН памятные подарки.

Для выборов в СИЗО были оборудованы специальные помещения, размещена информация о кандидатах.

Фото УФСИН по Саратовской области

Также отдать свои голоса смогли трое подозреваемых и обвиняемых, которые не содержатся под арестом, а также 59 человек, приговоренных к ограничению свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU