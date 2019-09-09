В Красноармейске парень вырастил у себя во дворе 23 куста конопли
На него завели уголовное дело
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Полиция Красноармейского района 30 августа в рамках операции «Антикриминал» обнаружили 21-летнего жителя села Бобровка с необычным растением во дворе.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, у дома №4/2 по Садовой улице гражданин выращивал 23 куста конопли.
Вид растения подтвердила экспертиза, после чего на парня завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU