В Красноармейске парень вырастил у себя во дворе 23 куста конопли

СЕГОДНЯ 09:50 2019-09-09T10:05:33+03:00

На него завели уголовное дело

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Полиция Красноармейского района 30 августа в рамках операции «Антикриминал» обнаружили 21-летнего жителя села Бобровка с необычным растением во дворе.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, у дома №4/2 по Садовой улице гражданин выращивал 23 куста конопли.

Вид растения подтвердила экспертиза, после чего на парня завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU