В Саратове восьмиклассник отобрал у пятиклассника телефон
В Ленинском районе Саратова полиция нашла подозреваемого в грабеже пятиклассника.
- Заявление о преступлении поступило от 44-летней женщины. Она рассказала, что вечером 27 июня около дома №24а по 2-й Прокатной улице у ее 11-летнего сына отобрали телефон BQ, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД по региону.
Правоохранители возбудили уголовное дело и 7 сентября задержали 15-летнего парня, восьмиклассника.
Он во всем признался и рассказал, что продал телефон неизвестному на Сенном рынке за 1 тыс. рублей, а деньги потратил.
Несовершеннолетнего злоумышленника не отправили под подписку о невыезде, а обязали явиться в отдел.
ИСТОЧНИК KP.RU