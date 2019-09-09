В Саратове восьмиклассник отобрал у пятиклассника телефон

СЕГОДНЯ 09:25 2019-09-09T09:25:15+03:00

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В Ленинском районе Саратова полиция нашла подозреваемого в грабеже пятиклассника.

- Заявление о преступлении поступило от 44-летней женщины. Она рассказала, что вечером 27 июня около дома №24а по 2-й Прокатной улице у ее 11-летнего сына отобрали телефон BQ, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД по региону.

Правоохранители возбудили уголовное дело и 7 сентября задержали 15-летнего парня, восьмиклассника.

Он во всем признался и рассказал, что продал телефон неизвестному на Сенном рынке за 1 тыс. рублей, а деньги потратил.

Несовершеннолетнего злоумышленника не отправили под подписку о невыезде, а обязали явиться в отдел.

ИСТОЧНИК KP.RU