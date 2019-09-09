В Саратовской области активизировались мошенники под видом Гострудинспекции
Злоумышленники предлагают купить документы для проверки
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Государственная инспекция труда по Саратовской области предостерегает от мошенников.
- Активность лжесотрудников ГИТ продолжает нарастать, — отметили в ведомстве.
Мошенники звонят в коммерческие организации и предупреждают о грядущих проверках. При этом они предлагают приобрести недостающие документы за деньги.
- Государственная инспекция труда в Саратовской области действует строго в соответствии с действующим законодательством и не оказывает никаких коммерческих услуг, — подчеркнули в ГИТ.
Также в ведомстве напомнили, что не обзванивают организации. С графиком плановых проверок можно ознакомиться на сайте.
ИСТОЧНИК KP.RU