В Саратовской области активизировались мошенники под видом Гострудинспекции

СЕГОДНЯ 09:04 2019-09-09T11:01:42+03:00

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Государственная инспекция труда по Саратовской области предостерегает от мошенников.

- Активность лжесотрудников ГИТ продолжает нарастать, — отметили в ведомстве.

Мошенники звонят в коммерческие организации и предупреждают о грядущих проверках. При этом они предлагают приобрести недостающие документы за деньги.

- Государственная инспекция труда в Саратовской области действует строго в соответствии с действующим законодательством и не оказывает никаких коммерческих услуг, — подчеркнули в ГИТ.

Также в ведомстве напомнили, что не обзванивают организации. С графиком плановых проверок можно ознакомиться на сайте.

ИСТОЧНИК KP.RU