Мошенник оставил диджея из Саратова без 245 тыс. рублей

СЕГОДНЯ 08:58 2019-09-09T09:17:20+03:00

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Полиция Фрунзенского района Саратова раскрыла мошенничество в отношении 35-летнего мужчины.

Как рассказали «КП-Саратов», 26 сентября 2018 года в 12:00 неизвестный, находясь в квартире по проспекту Кирова, предложил арендовать профессиональное диджейское оборудование и выманил почти 245 тыс. рублей.

Вчера, 8 сентября, задержан предполагаемый 21-летний мошенник из Пятигорска, который признался, что продал похищенное в районе Сенного рынка неизвестному за 30 тыс. рублей, а деньги потратил на себя.

На мужчину завели уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU