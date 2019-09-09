Лжеэлектрик из Краснодара украл у пенсионерки в Саратове 100 тыс. рублей

СЕГОДНЯ 08:53 2019-09-09T11:01:31+03:00

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В Октябрьском районе Саратова полиция вчера, 8 сентября, раскрыла кражу денег у пенсионерки.

- В отдел 82-летняя женщина обратилась 3 сентября и заявила, что в тот же день, с 13:00 до 13:20 двое неизвестных представились электриками и зашли в ее квартиру на улице Белоглинская. Там они украли 100 тыс. рублей, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД по Саратовской области.

Правоохранители возбудили уголовное дело и задержали 28-летнего менеджера по продажам из Краснодара. Мужчина ранее уже привлекался за кражу и мошенничество в Самаре. Он во всем признался.

ИСТОЧНИК KP.RU